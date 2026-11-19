SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, büyük ülkeler arasındaki barışın dünyaya istikrar getirdiğini, aralarındaki anlaşmazlıkların ise yalnızca kaosa yol açtığını söyledi.

Xi, perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile üçlü zirve düzenledi.

Barışın insanlığın her zaman ulaşmaya çalıştığı bir hedef olduğunu belirten Xi, "Gezegenimizde bugüne kadar 10.000'den fazla savaş yaşandı. İki dünya savaşı, insanlığa tarihin en büyük yıkımını yaşattı. Günümüzde de dünyanın çeşitli bölgelerinde devam eden 60'tan fazla çatışma bulunuyor" dedi.

Xi, "Dünyanın en önemli faşizm karşıtı güçleri olan Çin, Rusya ve ABD, bundan 80 yılı aşkın süre önce omuz omuza savaştı ve büyük zaferler elde ederek dünyaya barış ve huzur getirdi" ifadelerini kullandı.

"Tarih en iyi ders kitabıdır" diyen Xi, "Tarihi unutmamalı ve geleceği tarihten ders alarak şekillendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Xi ayrıca Çin, Rusya ve ABD liderlerinin bir araya geldiği bu ilk yüz yüze görüşmenin, tarihi öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua