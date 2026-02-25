Haberler

Xi: Ukrayna Krizinde Diyalog ve Müzakere Yoluyla Çözüm Arayışı Kilit Önem Taşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Ukrayna krizine ilişkin ilkeli tutumunu açıkladı ve diyalog ile müzakerenin önemini vurguladı. Xi, barış için tüm tarafların eşit katılımını ve meşru endişelerin göz önünde bulundurulmasını gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Ukrayna krizi konusundaki ilkeli tutumunu ana hatlarıyla ifade etti. Xi, bu soruna diyalog ve müzakere yoluyla çözüm aramanın kilit önemde olduğunu söyledi.

Xi çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Xi, barış için sağlam bir temel oluşturulmasında tüm tarafların eşit katılımının sağlanmasının, barışa yönelik iradenin güçlendirilmesinde tüm tarafların meşru endişelerinin göz önünde bulundurulmasının ve barış için kalıcı bir çerçeve oluşturulmasında ortak güvenliğin sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua
İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi

İstanbullular dikkat! Saat verildi, geri dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları, Galatasaray'ın yıldızları için Torino'da

Galatasaray'ın 3 yıldızı için bu akşam Torino'dalar
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor

Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları, Galatasaray'ın yıldızları için Torino'da

Galatasaray'ın 3 yıldızı için bu akşam Torino'dalar
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti

İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının "Eniştem" dediği kişiyle yaptığı paylaşıma tepki yağıyor