Çin Cumhurbaşkanı Xi, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Rusya'nın stratejik koordinasyonunu güçlendirmesi ve Küresel Güney ülkeleriyle birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Rusya'nın, meşru çıkarlarını kararlılıkla savunmak ve Küresel Güney ülkelerinin birliğini korumak üzere daha yakın ve güçlü stratejik koordinasyon sağlaması gerektiğini söyledi.

Xi, bu açıklamayı çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede dile getirdi.

Çin-Rusya ilişkilerinin, değişken ve çalkantılı uluslararası konjonktürde sunduğu istikrar ve kesinliğin özellikle değerli olduğuna dikkat çeken Xi, her iki tarafa da iki büyük ülke ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak sorumluluk üstlenme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
