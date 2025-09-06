Xi Jinping'den Çin-Rusya Dostluk Komitesine Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Çin-Rusya Barış ve Kalkınma Dostluk Komitesi'nin 15. genel oturumuna kutlama mesajı gönderdi.

Xi cumartesi günü gönderdiği mesajında komitenin, kurulduğu günden bu yana geçen 28 yılda dostluk ve işbirliğini teşvik etme misyonuna sadık kaldığını, Çin-Rusya ilişkilerinin genel çıkarlarına tam olarak hizmet ettiğini ve ikili ilişkiler için toplumsal desteği ve halk desteğini güçlendirdiğini vurguladı.

Xi, komitenin bu toplantıyı bir fırsat olarak değerlendirerek, iki ülke halkları arasındaki temaslarda öncü rolü aktif bir şekilde üstlenmesini ve yeni dönemde iki halk arasında karşılıklı anlayış ve dayanışmanın dostane bir sayfasını yazmasını beklediğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de aynı gün genel oturuma bir kutlama mesajı gönderdi.