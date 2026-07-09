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Albüm: Xi, Çin'in En Prestijli Bilim ve Teknoloji Ödüllerinin Verildiği Toplantıda Konuşma Yaptı

Albüm: Xi, Çin'in En Prestijli Bilim ve Teknoloji Ödüllerinin Verildiği Toplantıda Konuşma Yaptı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, bilim ve teknolojide üst düzey kendi kendine yeterlilik çağrısı yaparak, 2025 yılı en prestijli bilim ve teknoloji ödüllerini sahiplerine takdim etti.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, bilim ve teknolojide üst düzey kendi kendine yeterlilik ve güç elde etmeye yönelik çabaların hızlandırılması ve Çin'in modernleşmesine destek verip ve ilerletmek üzere bilim-teknoloji inovasyonundan yararlanılması çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de Ulusal Bilim ve Teknoloji Ödülü Konferansı, Çin Bilimler Akademisi ve Çin Mühendislik Akademisi üyelerinin genel kurulları ile Çin Bilim ve Teknoloji Derneği'nin 11. Ulusal Kongresi'nin bir arada düzenlendiği toplantıda önemli bir konuşma yaptı.

Xi toplantı sırasında, Çin lityum batarya sektörünün kurucusu Chen Liquan ve radar teknolojisi uzmanı Ben De'ye Çin'in 2025 yılı en prestijli bilim ve teknoloji ödülünü takdim etti. Çin Mühendislik Akademisi üyesi olan Chen, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Fizik Enstitüsü'nde araştırmacı olarak görev yapıyor. Ben ise Çin Mühendislik Akademisi üyeliğinin yanı sıra Çin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketi'nde araştırmacı olarak görev yapıyor.

Xi ile diğer üst düzey parti ve devlet yetkilileri, Devlet Doğa Bilimleri Ödülü, Devlet Teknolojik Buluş Ödülü ve Devlet Bilimsel ve Teknolojik İlerleme Ödülü de dahil olmak üzere diğer ödül sahiplerine de sertifikalarını takdim etti.

Kaynak: Xinhua
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