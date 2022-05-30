Xi, Hksar'ın Yeni İdari Amiri John Lee ile Görüştü - Haberler

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin (HKSAR) yeni atanan altıncı dönem idari amiri John Lee ile Pazartesi günü Beijing'de bir araya geldi. İdari amir seçimini 8 Mayıs'ta kazanan Lee, 1 Temmuz 2022'de göreve başlayacak.

Xi, seçim galibiyeti ve merkezi hükümet tarafından atanması nedeniyle Lee'yi tebrik etti. Lee'yi ülkeyi ve HKSAR'ı sevme konusundaki sarsılmaz duruşunu sürdürdüğü, sorumluluk üstlenmeye istekli olduğu ve görevlerini aktif şekilde yerine getirdiği için öven Xi, Lee'nin, ulusal güvenliğin ve Hong Kong'un refah ve istikrarının korunmasına, oynadığı çeşitli rollerle katkıda bulunduğunu belirtti. Xi, Lee'ye, "Merkezi yetkililer size tam olarak onay verdi ve size güvenleri tam" dedi. Yeni seçim sistemi kapsamında, HKSAR'da geçen yıldan bu yana Seçim Komitesi, yedinci dönem Yasama Konseyi ve altıncı dönem idari amir seçimleri başarıyla yapıldı. Xi, yeni seçim sisteminin, "Hong Kong'u vatanseverlerin yönetmesi" ilkesinin uygulanmasında, Hong Kong halkının kendi efendileri olarak konumunun güvence altına alınmasında ve toplumun bütün kesimlerinin Hong Kong'un kalkınması için birlikte çalışacağı iyi bir ortamı oluşturmasında belirleyici rol oynadığını kanıtladığını belirtti.

"Bu, tek ülke, iki sistem ilkesine uygun, ayrıca Hong Kong'un gerçekleri ve kalkınma ihtiyaçlarıyla uyumlu bir siyasi ve demokratik sistem" diyen Xi, "Bu nedenle gelecekte uzun bir süre buna saygı gösterilmeli ve korunmalı" diye konuştu. Bu yıl, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 25. yıldönümü. Xi, "Son 25 yıl içindeki zorluklara rağmen, Hong Kong'da uygulanan 'tek ülke, iki sistem' ilkesi büyük başarı sağladı" dedi. Cumhurbaşkanı, "Merkezi yetkililerin tek ülke, iki sistem ilkesini değiştirmek şöyle dursun, tam ve sadakatle uygulama konusundaki kararlılıkları, hiçbir zaman sarsılmadı" dedi.

Xi, merkezi hükümet, HKSAR hükümeti ve tüm toplumun yoğun çabaları sayesinde Hong Kong'un, kaostan düzene geçmeyi başardığını ve şu anda refaha ulaşmada önemli bir safhada olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı, yeni HKSAR yönetiminin yeni değişiklikler getireceğine ve Hong Kong'un gelişiminde yeni ilerlemeler kaydedeceğine inandığını söyledi. Toplantıya Han Zheng ve Xia Baolong'un da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer katıldı.

Xinhua / Güncel