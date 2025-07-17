Xi'an ile Taşkent Arasında Direkt Uçuş Hattı Açıldı

Xİ'AN, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent arasında direkt uçuş rotası açıldı. 137 yolcu taşıyan bir Airbus A320 uçağı, çarşamba günü Xi'an Xianyang Uluslararası Havalimanı'ndan Taşkent'e gitmek için havalandı.

China Eastern Havayolları tarafından MU855 ve MU856 sefer sayılarıyla düzenlenecek gidiş-dönüş seferleri çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleştirilecek. Gidiş uçuşlarının Xi'an'dan Beijing saatiyle 12.15'te kalkması ve yerel saatle 14.50'de Taşkent'e varması planlanıyor. Dönüş uçuşlarıysa yerel saatle 16.10'da Taşkent'ten kalkarak, ertesi gün Beijing saatiyle 12.05'te Xi'an'a varacak.

1 Haziran'da Çin ve Özbekistan arasında karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Çin ile Orta Asya arasındaki artan hava yolu bağlantılarına eklenen bu yeni rotanın, ikili ticari ve kültürel alışverişi daha da kolaylaştırması bekleniyor.

Xi'an-Taşkent seferleri, China Eastern Havayolları'nın bu yıl Xi'an'dan başlattığı beşinci uluslararası rota konumunda ve şirketin bu şehirden 17 adrese uzanan uluslararası ağını daha da genişletiyor.