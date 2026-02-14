Haberler

Amerikan X şirketi, İranlı bazı yetkililere ait hesapların mavi doğrulama rozetlerini kaldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD merkezli sosyal medya platformu X, İranlı bazı yetkililerin hesaplarındaki mavi doğrulama rozetlerini kaldırdı. Bu karar, bazı hesapların platformdan yapılan raporlar sonrası geldi. Mavi rozetleri kaldırılanlar arasında önemli İranlı isimler yer alıyor.

ABD merkezli sosyal medya platformu X, İranlı bazı yetkililere ait hesapların mavi doğrulama rozetlerini kaldırdı.

Kararın, "Tech Transparency Project" tarafından yayımlanan ve platformun yaptırımlar kapsamındaki İranlı isimlere ücretli "X Premium" hizmeti sağladığını öne süren raporun ardından gelmesi dikkati çekti.

Mavi rozeti kaldırılan hesaplar arasında Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Yargı Başkanı Gulamhuseyn Muhsini Ejei ile Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de bulunuyor.

İran'a yönelik ABD yaptırımları, Amerikan şirketlerinin belirli kişi ve kurumlarla ticari ilişki kurmasını yasaklıyor. X'ten konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X şirketi, daha önce de platformdaki emoji koleksiyonunda yer alan İran bayrağını ülke yönetimine karşı monarşi yanlısı grupların kullandığı eski bir bayrakla değiştirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de maç sonu çok sürpriz ayrılık
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt