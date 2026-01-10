Haberler

Sosyal Medya Platformu X, İran Bayrağı Emojisini Aslan ve Güneş Sembolüyle Değiştirdi

Sosyal medya platformu X, İran'daki rejim karşıtı protestoların ardından, mevcut İslam Cumhuriyeti bayrağı emojisini, monarşi dönemine ait aslan ve güneş motifli tarihi bayrakla değiştirdi.

( ANKARA ) - İran'da rejim karşıtı protestolar sürerken sosyal medya platformu X, İran bayrağı emojisini, ülkenin monarşi döneminde kullanılan aslan ve güneş motifli tarihi bayrakla değiştirdi.

X'te daha önce kullanılan emoji, 1979 İslam Devrimi sonrası kabul edilen ve kırmızı amblem içeren İslam Cumhuriyeti bayrağını içeriyordu. Yeni emoji ise, İran'da daha önce kullanılan ve devrim sonrası kaldırılan sembole dayanıyor.

Aslan ve güneş motifi günümüzde, İran'ın devrim öncesi dönemini ve Pehlevi monarşisini temsil eden bir sembol olarak görülüyor ve özellikle muhalif çevreler tarafından kullanılıyor.

Yeni bayrağın, İran İslam Cumhurtiyeti Dışişleri Bakanlığı hesabının yanı sıra İranlı yetkililerin ve devlet medyasının X hesaplarında da görülmeye başlaması dikkati çekti.

X yönetimi değişikliğe ilişkin resmi bir gerekçe açıklamazken, bazı kullanıcılar ve gözlemciler, platformun tartışmalı veya otoriter yönetimlerle özdeşleşen semboller yerine "tarihsel ve rejim öncesi" bayrakları tercih etme eğiliminde olduğu yorumunu yapıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
