Albüm: Çin'de Wuyi Kaya Pigmenti Sanatı Gelenek ile Modernliği Bir Araya Getiriyor

WUYİSHAN, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Wuyishan kenti, resim sanatına doğal bir zenginlik sunan renkli kaya ve toprak yapısıyla öne çıkıyor. Kentteki bu doğal çeşitlilik, Wuyi kaya pigmenti resim sanatının ortaya çıkmasını sağladı. Geleneksel anlayışı modern sanatsal unsurlar ve tekniklerle buluşturan bu resim sanatı, zamanla Wuyishan'ın kendine özgü kültürel simgelerinden biri haline geldi.