İran'ın Nükleer Zenginleştirmesi Tartışmaları

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın uranyumun zenginleştirilmesi için "sınırsız kaynağı olduğunu ve onları durdurmanın neredeyse mümkün olmadığını" savundu.

Witkoff, Fox News kanalında katıldığı programda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran ile müzakerelerde Tahran tarafının, "sahip oldukları nükleer yakıtı zenginleştirmek için vazgeçilemez hakları olduğunu söylediğini" ifade eden Witkoff, ABD'nin de "onları durdurma hakkının vazgeçilmez olduğunu" dile getirdiklerini anlattı.

Witkoff, İran'a "10 yıl boyunca zenginleştirme yapmamaları halinde kendilerine yakıt sağlayacaklarını" teklif ettiklerini ancak bunun reddedildiğini belirterek, bunun "silahlaştırma amacıyla zenginleştirme yaptıklarına" işaret ettiğini savundu.

İran'ın, yaklaşık 10 bin kilogram parçalanabilir malzemesi olduğunu iddia eden Witkoff, bu malzemenin yaklaşık 460 kilogramının yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyuma ve 1000 kilogramının yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyuma ayrılmış olduğunu ileri sürdü.

Witkoff, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş materyalin yaklaşık bir hafta ya da 10 gün içinde silah seviyesi olan yüzde 90'a çıkarılabileceğini, yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş materyalin ise 3 ila 4 hafta içinde silah seviyesine getirilebileceğini savundu.

Steve Witkoff, "Bu materyali zenginleştirmek için kendi santrifüjlerini üretiyorlar. Onları durdurmak neredeyse mümkün değil. Sonsuz bir kaynağa sahipler." dedi.