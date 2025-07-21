Wipha Tayfunu Guangdong'a Ulaştı

Wipha Tayfunu Guangdong'a Ulaştı
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Çin'in Guangdong eyaletinde yılın altıncı tayfunu olan Wipha, Jiangmen kenti yakınlarına karaya ulaştı. Hainan adasında etkili olacak kuvvetli rüzgarlar ve yağışlar nedeniyle acil durum önlemleri yükseltildi.

BEIJING, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangdong Meteoroloji Gözlemevi'ne göre, ülkede yılın altıncı tayfunu olan Wipha Tayfunu, pazar günü saat 17.50 sularında Guangdong eyaletinde bulunan Jiangmen kenti yakınlarında karaya ulaştı.

Hainan Acil Durum Yönetim Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, adada pazar ile salı günleri arasında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarlar ve sağanak yağışlar nedeniyle, pazar günü saat 08.30 itibarıyla sel ve tayfun kontrolüne yönelik acil durum önlemleri 4. Seviye'den 3. Seviye'ye yükseltildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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