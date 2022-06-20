Wikileaks'in kurucusu Assange'e Atina'da destek eylemi - Haberler

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Wikileaks'in kurucusu Assange'e Atina'da destek eylemi

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Wikileaks'in kurucusu Assange'e Atina'da destek eylemi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a destek eylemi düzenlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a destek eylemi düzenlendi.

Atina'daki Monastiraki Meydanı'nda toplanan bir grup, Assange'ın ABD'ye iade edilmesine yönelik kararı protesto etti.

Gruptakiler, "özgür basın" ve "Assange'a özgürlük" yazan pankartlarla kararın iptal edilmesini istedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Irak ve Afganistan'daki suçlara ilişkin belgeleri yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını 17 Haziran'da imzalamıştı.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Julian Assange Yunanistan Güncel Haberler

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