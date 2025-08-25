Wight Adası'nda Helikopter Düştü: Olay Yerinde Acil Yardım Ekipleri

İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'nda bir helikopterin tarlaya düşmesi üzerine olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

Hampshire ve Wight Adası Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Shanklin Yolu üzerinde meydana gelen kazanın ardından yapılan ihbar üzerine polis ekiplerinin yerel saatle 09.24'te bölgeye çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, kaç kişinin helikopterde bulunduğunun veya yaralı olup olmadığının henüz netlik kazanmadığı bildirildi.

Ayrıca, açıklamada, polisin, bölgede çok sayıda acil servis aracının bulunduğunu belirterek, yolu trafiğe kapattığı ve vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istediği kaydedildi.

Bölgedeki Hava Ambulans Servisinden yapılan açıklamada da bir doktor ve uzman sağlık görevlisinden oluşan yoğun bakım ekibinin acil servis çalışanlarıyla olaya müdahale ettiği aktarıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Wight Adası'nda meydana gelen kazanın görgü tanıklarından Leigh Goldsmith, helikopterin yere çakılmadan önce dönerek sarmal hareketler yaptığını ve ardından çalılıklara çarptığını gördüğünü aktardı.

Goldsmith, helikopterde 4 kişinin bulunduğunu düşündüğünü ve helikopterin hava yastıklarının açıldığını öne sürdü.