White Lion Grubu Beşiktaş’ta Müzikseverlerle Buluştu

White Lion Grubu Beşiktaş’ta Müzikseverlerle Buluştu
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1980'lerin unutulmaz gruplarından White Lion, Beşiktaş IF Performance Hall'de gerçekleştirdiği konserle müzikseverlere kendine has bir deneyim sundu. Vokalist Mike Tramp liderliğinde sahne alan grup, önemli eserlerini seslendirerek barış mesajları verdi.

"When The Children Cry", "Radar Love", "Little Fighter", "Cry For Freedom" ve "Broken Heart" adlı şarkılarıyla 1980'li ve 1990'lı yıllara damgasını vuran White Lion grubu, Beşiktaş IF Performance Hall'de müzikseverlerle buluştu.

Moodlive organizasyondan yapılan açıklamaya göre, konserde, yaklaşık 50 yıldır müziğe gönül veren grubun kurucusu ve vokalisti Mike Tramp sahne aldı.

Konserde barış mesajları veren grup, "Wait", "When the Children Cry" ve "Radar Love"ın arasında olduğu eserleri seslendirdi.

Çıkardıkları 5 stüdyo albümüyle milyonlar satan grup, 2006'da Türkiye'ye gelmiş ve 4 şehirde kapalı gişe konserler vermişti.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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