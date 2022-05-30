WhatsApp güvenlik kodu değişti ne demek? - Haberler

WhatsApp kullanıcıları zaman zaman güvenlik kodu değişti şeklinde bir bildirim alabiliyor. Bu bildirimin gelme sebebi ise uzun bir süre önce hayatımıza giren uçtan uca şifrelenmiş sohbetler özelliğinin özel bir güvenlik kodu kullanmasından kaynaklanıyor. Peki bu durum normal mi?

WhatsApp güvenlik kodu değişti mesajı normal mi?

WhatsApp güvenlik kodu değişti mesajının gelmesinin oldukça normal olduğunu belirtelim. Zira her sohbet kendi içerisinde diğerlerinden farklı bir şekilde uçtan uca şifreleme yöntemi aracılığıyla güven altına alınıyor.

Bu kod kişi bilgisi ekranında hem QR kodu hem de 60 haneli bir numara olarak karşımıza çıkıyor. Her sohbetin kodu ise diğerinden farklı olmak zorunda. Dolayısıyla mesajlarınızın uçtan uca şifreli olup olmadığını kontrol etmek için bu numaraları karşınızdaki kişi ile karşılaştırabilirsiniz.

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Tabii bunların gerçek kodlar olmadığını, yalnızca birer önizleme olduğunu belirtelim. Zira uçtan uca şifrelemenin gerçek anahtar kodu her zaman için gizli tutuluyor. Hatta istenildiği taktirde bile paylaşımı yapılmıyor.

Güvenlik kodları değiştiğinde bildirim almak için aşağıdaki adımları izleyin:

WhatsApp'a girin ve Ayarlar'ı açın. (Android kullanıcıları sağ üstteki üç noktayı tıklayacak)

Ardından ilk sırada yer alan Hesap seçeneğini tıklayın.

Daha sonra 2. sırada yer alan Güvenlik seçeneğini tıklayın.

Buradan Güvenlik Bildirimlerini Göster'in yanındaki butonu tıklayarak güvenlik bildirimlerini etkinleştirebilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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