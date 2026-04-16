Okuluna saldırı yapacağına yönelik mesaj atan lise öğrencisi adliyede

ZONGULDAK'ta sınıf arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna okulda saldırı yapacağına yönelik mesajlar attığı gerekçesiyle gözaltına alınan lise öğrencisi B.T.A. (17), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam, kent merkezinde meydana geldi. Fener Anadolu Lisesi'nde eğitim gören B.T.A., sınıf arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'takine benzer şekilde okulda saldırı yapacağı yönünde mesajlar atıp tehdit içerikli fotoğraflar paylaştı. Paylaşımlar, öğrenci ve velileri endişelendirdi. İhbar üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri, B.T.A.'nın evine operasyon düzenledi. Evdeki aramada, B.T.A.'nın odasında 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. B.T.A., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OKULDAN ATILMIŞ

Ev araması sırasında polislerin B.T.A. ile yaptığı ön görüşmede, daha önce Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gördüğü sınıfta torpil patlatması nedeniyle, disiplin kurulu tarafından okuldan atılarak kaydının Fener Anadolu Lisesi'ne aldırıldığını anlattığı öğrenildi. Ayrıca B.T.A.'nın görüşme sırasında arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla bu tip mesajlar attığını, kurusıkı tabanca mermilerini ise köyden hatıra amaçlı getirdiğini söylediği ifade edildi.

B.T.A., bugün sabah saatlerinde, Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Adliye önünde, B.T.A.'nın ailesi ve arkadaşları da bulundu. B.T.A'nın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı