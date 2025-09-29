Weimar Üçgeni Ülkeleri Avrupa Güvenliğini Görüşmek İçin Bir Araya Geldi

Weimar Üçgeni ülkeleri Polonya, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanlarının yaptıkları görüşmede, Avrupa'nın güvenliği ve Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi konularını ele aldıkları belirtildi.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, "Weimar Üçgeni" formatı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Varşova'da bir araya geldi.

Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Sikorski, Rusya'nın Polonya ve Estonya'yı hedef alan son dönemdeki kışkırtıcı provokasyonlarından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Sikorski, görüşmede bu tür eylemlere karşı nasıl adımlar atılabileceği ve Avrupa'nın güvenliğinin güçlendirilmesi konularına odaklandıklarını kaydetti.

NATO'nun doğu kanadındaki hava savunmasını güçlendirmek amacıyla savaş uçaklarını gönderdikleri için Fransa ve Almanya'ya teşekkür eden Sikorski, "Rusya'nın eylemlerini kısıtlamada yaptırımların güçlendirilmesinin hayati önemde olduğu konusunda mutabakata vardık." dedi.

Sikorski ayrıca yaptırım sisteminde var olabilecek tüm boşlukların kapatılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Moldova'da dün yapılan seçimlere de değinen Sikorski, Moldova'nın Avrupa'nın desteğini hak ettiğini sözlerine ekledi.