Wef, Benzeri Görülmemiş Küresel Güçlüklerle Mücadele İçin Dayanışma Çağrısında Bulundu

ANONS (İngilizce): Lİ CHAO, Xinhua muhabiri:

"Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2023 yıllık toplantısı, Cuma günü burada, İsviçre'nin Davos kasabasında sona erdi. Beş günlük toplantı sırasında çeşitli alanlardan katılımcılar, enflasyon, iklim değişikliği, enerji krizi ve jeopolitik çatışmalar gibi küresel güçlüklerle nasıl başa çıkılacağı konusunda görüşlerini sundular."

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende Cuma günü yaptığı açıklamada, durgunluktan kaçınmanın ve sağlam bir büyüme gündemi oluşturmanın küresel ekonominin parçalanmasını önlemek için kritik öneme sahip olacağını söyledi.

SES 1 (İngilizce): BORGE BRENDE, WEF Başkanı:

"Daha esnek, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir gelecek şekillendirebiliriz, ancak bunu yapmanın tek yolu birlikte hareket etmek."

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de aralarında bulunduğu forum katılımcıları, dünyayı ayrılıkları ortadan kaldırmaya ve güveni yeniden tesis etmeye çağırdı.

SES 2 (İngilizce): ANTONİO GUTERRES, BM Genel Sekreteri:

"Dünyamız birçok cephede kusursuz bir fırtınanın pençesinde."

Guterres, "parçalanmış dünyamızda işbirliğine giden yolları oluşturmanın zamanı geldi" dedi.

"Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" teması altında düzenlenen yıllık toplantı, dünyanın en acil sorunlarının üstesinden gelmek için çözümlere ve kamu-özel sektör işbirliğine odaklandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Davos'tan bildiriyor.(XHTV)