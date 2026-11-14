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Washington Post'a göre Trump İran'a saldırıları şimdilik yeniden başlatmak istemiyor

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Washington Post'a göre, adı verilmeyen bir ABD'li yetkili, Trump'ın İran'a saldırıları 'şimdilik' yeniden başlatmak istemediğini iddia etti. Başka bir yetkili, son haftalarda İran-ABD görüşmelerinin ılımlı ilerlediğini, İran'ın nükleer konuyu ele almayı kabul ettiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a saldırıları "şimdilik" yeniden başlatmak istemediği öne sürüldü.

The Washington Post'un haberine göre, ismi verilmeyen bir ABD'li yetkili, Trump'ın İran'a saldırıları "şimdilik" yeniden başlatmak istemediğini iddia etti.

Müzakereler hakkında bilgi sahibi başka bir yetkili, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin son haftalarda ılımlı bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

İran tarafının nükleer konusunu ele almayı kabul ettiğini savunan yetkili, ABD tarafının ise İran'ın ekonomik teşvik talebini görüşmeye açık olduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA
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