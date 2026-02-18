Haberler

ABD'de elinde silahla Kongre Binası'na doğru koşan şüpheli gözaltına alındı

ABD'nin başkenti Washington'da, Kongre Binası'na elinde pompalı tüfekle koşan 18 yaşındaki bir genç gözaltına alındı. Polis, şüphelinin amacını araştırıyor.

Polis yetkilisi Michael Sullivan, düzenlenen basın toplantısında, Kongre Binası yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

Sullivan, 18 yaşındaki erkek şüphelinin, aracını Kongre Binası yakınlarında park ettiğini, araçtan inip binanın batı tarafına doğru koşmaya başladığını belirterek, kolluk kuvvetlerinin şüpheliyi durdurduğunu ifade etti.

Sullivan, koruyucu yelek ve eldiven giyen şüphelinin, bina yönüne koştuğu sırada elinde dolu bir pompalı tüfek ile yedek mühimmatın bulunduğunu bildirdi.

Araçta ayrıca kask ve gaz maskesi bulunduğunu aktaran Sullivan, aracın şüphelinin adına kayıtlı olmadığını ve zanlının birden fazla adresinin bulunduğunu belirtti.

Sullivan, şüphelinin amacının ve ABD Kongresi üyelerinin hedef alınıp alınmadığının soruşturulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
