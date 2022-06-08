WASHINGTON - ABD 'de silahlı şiddete karşı protesto gösterisi düzenlendi - Haberler

WASHINGTON - ABD 'de silahlı şiddete karşı protesto gösterisi düzenlendi ABD'nin başkenti Washington'da silahlı şiddete karşı protesto gösterisi düzenlendi. ABD'nin başkenti Washington'da silahlı şiddete karşı protesto gösterisi düzenlendi. Gösteriye Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser ve çok sayıda aktivist katıldı. Gösteride konuşan Washington DC Belediye Başkanı Bowser milletvekillerine, silahlı şiddete karşı harekete geçme çağrısında bulundu. AA / Yasin Öztürk - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Washington Güncel Haberler

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