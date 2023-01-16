WASHINGTON - ABD'de "Martin Luther King Günü" Güncel Haberler Martin Luther King Ulusal Anıtı Anıtı ziyaret edenler WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da vatandaşlar, "Martin Luther King Günü"nde ünlü aktivisti anmak üzere, Martin Luther King Ulusal Anıtı'na geldi. Martin Luther King Ulusal Anıtı Anıtı ziyaret edenler WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da vatandaşlar, "Martin Luther King Günü"nde ünlü aktivisti anmak üzere, Martin Luther King Ulusal Anıtı'na geldi. Güncel Kaynak: AA / Yasin Öztürk Martin Luther King Washington Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› WASHINGTON - ABD'de 'Martin Luther King Günü' - Haberler

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