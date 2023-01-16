Üye Girişi
Haberi Paylaş

WASHINGTON - ABD'de "Martin Luther King Günü"

Güncel Haberler

Martin Luther King Ulusal Anıtı Anıtı ziyaret edenler WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da vatandaşlar, "Martin Luther King Günü"nde ünlü aktivisti anmak üzere, Martin Luther King Ulusal Anıtı'na geldi.

Martin Luther King Ulusal Anıtı

Anıtı ziyaret edenler WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington'da vatandaşlar, "Martin Luther King Günü"nde ünlü aktivisti anmak üzere, Martin Luther King Ulusal Anıtı'na geldi.

Kaynak: AA / Yasin Öztürk - Güncel

Martin Luther King Washington Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title