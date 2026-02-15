Haberler

Albüm: Çin Dışişleri Bakanı Wang, Münih Güvenlik Konferansı'nda Konuşma Yaptı

Albüm: Çin Dışişleri Bakanı Wang, Münih Güvenlik Konferansı'nda Konuşma Yaptı
Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih'te düzenlenen Güvenlik Konferansı'nda 'Dünyada Çin' başlıklı oturumda konuşma yaptı ve sonrasında soruları yanıtladı.

MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın "Dünyada Çin" başlıklı oturumunda bir konuşma yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, konuşmasının ardından soruları yanıtladı.

