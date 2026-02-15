Albüm: Çin Dışişleri Bakanı Wang, Münih Güvenlik Konferansı'nda Konuşma Yaptı
MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın "Dünyada Çin" başlıklı oturumunda bir konuşma yaptı.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, konuşmasının ardından soruları yanıtladı.
