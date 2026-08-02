Vücudu yanan bebek ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

KASTAMONU'da sıcak sıvı yanığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Olay, öğle saatlerinde Doğanyurt ilçesine bağlı Baltacı köyünde meydana geldi. Üzerine sıcak sıvı dökülmesi nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan bebek, Doğanyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan bebek için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talebinde bulunuldu. Ambulans ile İnebolu'ya getirilen bebek, İnebolu 9 Haziran Stadyumu'na inen ambulans helikopter ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı