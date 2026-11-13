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Vratsa'da saatte 110 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

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Vratsa Belediyesi, saatte 110 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı ve vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını istedi. Başkent Sofya'da saatte 90-95 kilometreye ulaşan rüzgar ulaşımı aksatırken, devrilen ağaçlara ilişkin 120 ihbar alındı.

Bulgaristan'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve devrilen ağaçlar ulaşımı aksatırken, Vratsa kentinde olağanüstü hal ilan edildi.

Vratsa Belediyesinden yapılan açıklamada, rüzgarın hızının saatte 110 kilometrenin üzerine çıktığı bildirildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçların devrildiği, dalların kırıldığı, metal çatı kaplamalarının yerinden koptuğu ve çeşitli eşyaların savrulduğu belirtilen açıklamada, kentte olağanüstü hal ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada, tehlikeli hava koşulları devam ettiği sürece vatandaşlardan evlerinden çıkmamaları istendi.

Başkent Sofya'da da saatte 90-95 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sofya Belediyesinden yapılan açıklamada, devrilen ağaçlara ilişkin 120, yıkılan çit panellerine ilişkin 15 ve hasar gören trafik ışıklarına ilişkin 3 ihbar alındığı bildirildi.

Bulgaristan Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (NIMH), Vratsa bölgesi için kırmızı alarm ilan ederken, ülkenin 9 bölgesinde turuncu, 17 bölgesinde ise sarı kodlu uyarı verildi.

Kaynak: AA
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