NATO ANKARA ZİRVESİ - AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile NATO Zirvesi'nde bir araya geldiklerini belirterek, AB'nin Ukrayna'nın hava sahasının korunmasına destek verme konusundaki kararlılığının sürdüğünü vurguladı.

Hava savunması ve füze önleme kapasitesini güçlendirecek ilave desteğin yolda olduğunun altını çizen von der Leyen, "Ekiplerimiz, savunma sanayilerimizi entegre ederek hızlı ve seri üretim yapılmasını sağlamak için yakın işbirliği içinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Zelenskiy ile görüşmesinde, kış dönemine yönelik enerji hazırlıkları ve ortak nihai hedefleri de ele aldıklarını aktardı. Bunun "AB içinde özgür ve egemen bir Ukrayna" olduğunu kaydeden von der Leyen, "Adım adım, müzakere fasıl kümelerini birer birer açarak bu hedefe ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.