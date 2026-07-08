Haberler

NATO ANKARA ZİRVESİ - AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, NATO Ankara Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelerek hava savunması, enerji hazırlıkları ve Ukrayna'nın AB üyeliği sürecini ele aldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile NATO Zirvesi'nde bir araya geldiklerini belirterek, AB'nin Ukrayna'nın hava sahasının korunmasına destek verme konusundaki kararlılığının sürdüğünü vurguladı.

Hava savunması ve füze önleme kapasitesini güçlendirecek ilave desteğin yolda olduğunun altını çizen von der Leyen, "Ekiplerimiz, savunma sanayilerimizi entegre ederek hızlı ve seri üretim yapılmasını sağlamak için yakın işbirliği içinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Zelenskiy ile görüşmesinde, kış dönemine yönelik enerji hazırlıkları ve ortak nihai hedefleri de ele aldıklarını aktardı. Bunun "AB içinde özgür ve egemen bir Ukrayna" olduğunu kaydeden von der Leyen, "Adım adım, müzakere fasıl kümelerini birer birer açarak bu hedefe ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı

Hırsız sanmıştı! Evde davetsiz misafir
Trump, Türk mutfağına hayran kaldı

Trump, Türk mutfağına hayran kaldı!

Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump'a bak sen! Salondan sızan ilk bilgiler dünyayı şaşkına çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı
İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu