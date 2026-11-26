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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kuveyt'in İran'a atfettiği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 İtalyan vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından "Tahran yönetimi üzerindeki baskının artırılması" çağrısında bulundu.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Saldırıda, 2 İtalyan vatandaşının hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren von der Leyen, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İtalyan halkına dayanışma mesajı iletti.

Von der Leyen, İran'ın Körfez'deki komşularına ve AB'nin bölgedeki ortaklarına yönelik saldırılarına son vermesi için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerektiğini belirtti.

2 İtalyan vatandaşın hayatını kaybetmesi

Kuveyt ordusu, İran'a ait İHA'ların ülkenin hava sahasına girdiğini, saldırıda kritik öneme sahip bir tesisin hedef alındığını ve 4 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı ise saldırının ardından meydana gelen patlamada, Rheinmetall şirketinde çalışan 2 İtalyan teknisyenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA