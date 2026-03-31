VJ Bülent'ten Erol Köse'yle ilgili dikkat çeken sözler: Benim hayatımda bir kurtarıcı

VJ Bülent'ten Erol Köse'yle ilgili dikkat çeken sözler: Benim hayatımda bir kurtarıcı Haber Videosunu İzle
VJ Bülent'ten Erol Köse'yle ilgili dikkat çeken sözler: Benim hayatımda bir kurtarıcı
16'ncı kattaki evinden atlayarak hayatına son veren prodüktör Erol Köse'nin hayatını kaybetmesinin ardından birçok ünlü isim olumsuz yorum yaparken VJ Bülent'ten farklı bir açıklama geldi. VJ Bülent, Köse'nin "hayatında bir dönüm noktası" olduğunu vurgulayarak, "Sana hakkım varsa helal olsun. İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe arasında geçen cümle gibi; beni p.zevenklerin elinden kurtardı" dedi.

Prodüktör Erol Köse’nin hayatını kaybetmesinin ardından sanat dünyasında tartışmalar sürerken, VJ Bülent adıyla bilinen Bülent Çarıkçı'dan farklı bir açıklama geldi. Ünlü isim, Köse’nin kendi hayatında "kurtarıcı" olduğunu söyledi.

"HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLDU"

23 Mart’ta Maslak’taki evinin 16’ncı katından atlayarak yaşamına son veren yapımcı Erol Köse’nin ardından sanat camiasında birçok isim yaşadıkları olumsuz deneyimleri gündeme taşıdı. Ancak 90’lı yıllarda Kral TV ile tanınan VJ Bülent, bu açıklamaların aksine dikkat çeken bir çıkış yaptı. Aysu Mola’nın YouTube programına konuk olan VJ Bülent, Erol Köse’nin kendi hayatındaki yerini “dönüm noktası” sözleriyle anlattı.

"BENİ P.ZEVENKLERİN ELİNDEN KURTARDI"

Bülent, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Nez beni takipten çıkmış, ne yapalım canı sağ olsun. Ama benim hikayemde bir kurtarıcı Erol Köse. Nez adına bunu söyleyemem, ben kendi adıma konuştum. ‘Nur içinde yat, hakkım da varsa sana helal olsun’ dedim. ‘İbo Show’da İbrahim Tatlıses’le Yıldız Tilbe arasında geçen cümle gibi; beni p.zevenklerin elinden kurtardı.”

"PAVYONDA DA ÇALIŞTIM, GAZİNODA DA"

Geçmişte zorlu süreçlerden geçtiğini dile getiren VJ Bülent, Köse’nin hayatındaki etkisini şu sözlerle anlattı:

“Kral TV’den sonra çok işte çalıştım, kötü insanlarla da karşılaştım. Pavyonda da çalıştım, gazinoda da, beş yıldızlı otelde de. Büyük bir yaşam savaşı verdim. Beni de Erol onların elinden aldı. Bu kadarını söyleyeyim, tam anlatamıyorum ama benim hayatımdaki dönüm noktasıdır. Ben bu adamı unutamam.

