Vize ve Kofçaz kaymakamları makam ve hane ziyareti gerçekleştirdi

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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Seyide Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Balaban, ziyarette Yılmaz ile bir süre görüşerek yürütülen çalışmalar ve ilçedeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Yılmaz'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Balaban, çalışmalarında başarılar diledi.

Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Kaymakam Balaban'a teşekkür etti.

Kofçaz Kaymakamı Ünlü'den hane ziyaretleri

Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Elmacık köyünde ikamet eden yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Cevat Atalay'ın da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Ünlü, 98 yaşındaki Hatice Yakıt ve 97 yaşındaki Recep Ülker ile aileleriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde yaşlıların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Ünlü, yaşlıların tecrübelerinin toplum için büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Kaymakam Ünlü, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ve gerekli desteği sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA