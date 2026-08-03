Vize Kaymakamı Kıyıköy'de Plaj ve Orman Denetiminde
Kaymakam Kemal Balaban, Kıyıköy beldesinde denize giriş yasağı olan plajlarda denetim yapıp vatandaşları uyardı; orman yangınlarına karşı ek tedbirleri inceledi. Jandarma, Sahil Güvenlik ve Orman İşletme ekipleri eşlik etti.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kıyıköy beldesinde plaj denetimine katıldı.
Kaymakam Balaban, plajlarda boğulma olaylarının önlenmesine ilişkin denize girişlerin yasaklandığı plajlarda jandarma ekipleriyle denetime katıldı.
Plajda bulunan vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıda bulunan Balaban, vatandaşların kurallara uymalarını istedi.
Balaban ayrıca ilçe sınırları içerisinde ormanlara girişlerin yasak olduğunu riskli bölgelerde alınan ek tedbirleri inceledi.
Balaban'a İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.