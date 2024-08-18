Vize Kaymakamı Kemal Balaban'a ziyaretler sürüyor
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, mahalle ve köy muhtarlarını kabul etti ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban'a ziyaretler sürüyor.
Balaban, mahalle ve köy muhtarlarını makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, muhtarlardan sorumluluk alanlarında devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Motosiklet denetimi yapıldı
Vize ilçesinde polis ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin 6 farklı noktasında denetim yaptı.
Denetimde motosiklet sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.
Ekipler, motosiklet sürücülerine trafikte can ve mal güvenliğine yönelik uyarıda bulundu.