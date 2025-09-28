Vize Kaymakamı Aile Yılı Kapsamında Ziyaretlerde Bulundu
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Aile Yılı dolayısıyla Akıncılar köyünde çeşitli aileleri evlerinde ziyaret etti ve onların isteklerini dinledi. Ayrıca, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, İtfaiye Haftası kapsamında itfaiye personeli ile bir araya gelerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerde bulundu.
Balaban, Akıncılar köyünde yaşamını sürdüren Huriye Gülşen, Recep Ergene ve gazi Saim Baydar ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Ziyaretlerde aileler ile bir süre sohbet eden Balaban, ailelerin isteklerini dinledi.
İtfaiye Haftası
Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, İtfaiye Haftası kapsamında personel ile bir araya geldi.
Özalp, İtfaiye Haftası'nın kutlu olmasını temenni ederek, kutsal görevi özveriyle yerine getiren personele teşekkür etti.
İtfaiye ekiplerinin çok önemli bir görev icra ettiğini, vatandaşların can ve mallarını koruyup kurtardığını belirten Özalp, daha sonra personelin isteklerini dinledi.