Vize Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Vize Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde el sanatları, giyim, nakış, resim ve ahşap ürünler sergilendi. Açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ergin ve diğer yetkililer katıldı.

Vize Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Sergi açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ergin, Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Recep Akdemir, öğreticisi ve kursiyerler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Ergin ve beraberindekiler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Sergide el sanatları, giyim, nakış, resim ve ahşap ürünler bulunuyor.

Başarılı öğrencilerden Başkan Talay'a ziyaret

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında il üçüncüsü olan öğrencilerle bir araya geldi.

Talay, makamında kabul ettiği öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Talay, bu tür sportif faaliyetlerin öğrencilerin eğitim hayatlarını da olumlu etkilediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Bakanlık düğmeye bastı! 6 ürün piyasadan toplatılıyor
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...

İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu

Sokak boyunca arkasından koşup kurşun yağmuruna tuttu
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.