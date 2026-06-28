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Kırklareli'nde yasak olmasına rağmen denize giren çocuk boğuldu

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen denize giren 15 yaşındaki H.B. boğularak hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kıyıköy beldesine şehir dışından günübirlik tatil amacıyla ailesiyle birlikte gelen 15 yaşındaki H.B, Servez Koyu'nda denize girdi.

H.B, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Servez Koyu açıklarında H.B'yi sudan çıkardı.

Vize Devlet Hastanesine kaldırılan H.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vize Kaymakamlığınca olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün tüm plajlarda denize girilmesi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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