Üye Girişi
Haberler

Vize'de Sosyal Tesis ve Kültürel Projeler Gelişiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize Belediyesi, 100. yıl sosyal tesisinin inşasını tamamlamak üzere. Ayrıca 'Renklerin Serüveni Kırklareli' projesi kapsamında boyama kitabı hazırlanarak Kırklareli'nin tanıtılacak. Halk oyunları kursları da sürüyor.

Vize Belediyesince 100. yıl sosyal tesisinin inşası sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Özalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal tesis yapımının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

İnşaatın sona erdiğini ifade eden Özalp, çevre düzenlemesi ile açık alan düğün salonu yapımının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tesisi kısa sürede hizmete açmayı hedeflediklerini dile getiren Özalp, ilçeye güzel bir eser kazandırdıklarını söyledi.

"Renklerin Serüveni Kırklareli" Projesi

Vize'de "Renklerin Serüveni Kırklareli" Projesi ile boyama kitabı hazırlanıyor.

Vize Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Renklerin Serüveni Kırklareli" Projesi kapsamında hazırlanacak boyama kitabı ile Kırklareli'nin tarihi ve turistik mekanları, kültürel alanları ile doğal güzelliklerinin tanıtılması hedefleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yaptığı açıklamada, kitabın metin ve boyama resimlerinin hazırlandığını belirtti.

Kitabın basılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile 81 il ve 957 ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderileceğini ifade eden Akdemir, boyama kitabı ile Kırklareli'nin tanıtılacağını söyledi.

Halk oyunları kursu devam ediyor

Vize ilçesinde çocuk ve yetişkinlere yönelik halk oyunları kursu sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, belediye kapalı düğün salonunda gerçekleştirilen kursları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özalp, ziyarette çocuk zeybek grubunun çalışmalarını izledi.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel

Vize

Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir

Değişim mesajı veren Erdoğan'ın listesinin başında 2 isim var

 Köfteci Yusuf'a verilen 'Helal sertifa' CHP'yi harekete geçirdi

Köfteci Yusuf ile ilgili isyan ettiren detay CHP'yi harekete geçirdi

 3 kişiyi katleden 16 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra harekete geçmiş

3 kişiyi katleden 16 yaşındaki caniyle ilgili korkunç detay
Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt

Sedat Peker'den Köfteci Yusuf skandalıyla ilgili çarpıcı sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbulda açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 13 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Resmi Gazete bugün (13 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 14 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Balık, Terazi, Koç burcu yorumu! 14 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi? Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.