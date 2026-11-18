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Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce okul müdürleri toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikaları ve eğitim öğretim faaliyetleri görüşüldü.

Akdemir, ilçede eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini daha da artırmayı??????? hedeflediklerini söyledi.

Öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm öğretmen ve idarecilerin özveriyle çalıştığını ifade eden Akdemir, emek veren herkese teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca planlanan çalışmalar ve projeler değerlendirildi.

Toplantıda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cihat Çevrim de hazır bulundu.

Belediye Başkanı Yayla, şantiye personeliyle bir araya geldi

Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, belediye şantiyesini ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

Yayla, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alarak yürütülen projeleri değerlendirdi.

Personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yayla, Babaeski için her zaman sahada ve vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA