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Vize'de kurtuluşun 104. yılında milli mücadele konferansı yapıldı

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Vize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü etkinlikleri kapsamında "Milli Mücadele Yıllarında Vize" konferansı düzenlendi. Konferansta tarihçi Ali Arslan, Vize ve çevresinin milli mücadele dönemindeki rolünü anlattı; Başkan Ercan Özalp plaket takdim etti.

Vize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü etkinlikleri kapsamında "Milli Mücadele Yıllarında Vize" konferansı düzenlendi.

Vize Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta araştırmacı, yazar ve tarihçi Ali Arslan, Vize ve çevresinin milli mücadele döneminde üstlendiği kritik rol ile verilen mücadeleleri anlattı.

Konferansa Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp ile vatandaşlar katıldı.

Konferansın ardından Belediye Başkanı Özalp, Arslan'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA
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