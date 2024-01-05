Vize'de ilkokul öğrencilerine çocuk dergisi dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Batuhan Çetin ile Hastane Müdürü Merve Yılmaz, ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek sağlıklı beslenmenin önemini anlattı.

Akdemir, sağlıklı nesillerin yetişmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çocukların sağlık alanında en doğru şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Akdemir, etkinlik sayesinde sağlık okuryazarlığın ve sağlık kültürünün geliştirilmesini, günlük yaşam motivasyonlarına katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yol yapım çalışması

Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Devlet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Özalp, kaldırım düzenleme çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

En kısa sürede sıcak asfalt serim çalışmasına başlanacağını ifade eden Özalp, "Caddemiz bu çalışmalardan sonra güzel bir görünüme kavuşacak. Aydınlatma direklerinin ihalesini gerçekleştirdik. Gelecek ay aydınlatmaya yönelik çalışmaları da tamamlayacağız." diye konuştu.

Umre ödüllü bilgi yarışması yapılacak

Kırklareli Müftülüğünce umre ödüllü bilgi yarışması yapılacak.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmanın üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Başvuruların 1 marta kadar süreceğini aktaran Eviş, yarışmanın 9 mart cumartesi günü yapılacağını belirtti.

Eviş, ülke genelinde dereceye giren 44 öğrencinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umreye gönderileceğini ifade ederek, kentte de ilk 10 arasına giren adaylara 1000 lira ödül verileceğini kaydetti.

Halk toplantısı yapıldı

Pınarhisar Belediyesince halk toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Dere Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Talay, tamamlanan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.