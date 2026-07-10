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Kırklareli'nden kısa kısa

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Vize Belediyesi'nin 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında Başkan Özalp, yeni doğan bebekli aileleri ziyaret ederek hediye takdim etti. Ayrıca Vize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefon ve internet dolandırıcılığına karşı bilgilendirdi.

Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

Özalp, ailelere bebek hediyeleri takdim ederek, ziyaretlerde ailelerin taleplerini dinledi.

Özalp, vatandaşların özel günlerinde de yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

Vize'de vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.

Vize Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, banka ve ATM çevreleri, otogar, fabrikalar ile kıraathanelerde, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, vatandaşlara afiş ve broşür dağıttı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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