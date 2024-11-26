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Vize'de Ev Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Vize'de Ev Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Vize ilçesinde Kızılağaç köyünde Y.C.A'ya ait evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Vize ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızılağaç köyünde Y.C.A'ya ait evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
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