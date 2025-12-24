Haberler

Kırklareli'nde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Vize ilçesinde Ahmet C'ye ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evi kullanılamaz hale getirdi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Vize ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet C'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
