Kırklareli'nde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Vize ilçesinde Ahmet C'ye ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evi kullanılamaz hale getirdi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Alınan bilgiye göre, Ahmet C'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede tüm evi sardı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel