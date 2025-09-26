Haberler

Vize'de Askeri ve Eğitim Ziyaretleri Gerçekleşti

Vize'de Askeri ve Eğitim Ziyaretleri Gerçekleşti
5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, Vize Kaymakamı Kemal Balaban'ı ziyaret ederek anı defterini imzaladı. Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ise çeşitli okul ziyaretlerinde bulunarak eğitim durumu hakkında bilgi aldı.

5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, Vize Kaymakamı Kemal Balaban'ı ziyaret etti.

Ziyarette Aksoytürk anı defterini imzalayıp Balaban ile bir süre görüştü.

Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aksoytürk'e görevinde başarı diledi.

Yol yapım çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Beylik Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Talay, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokakların yenilendiğini belirtti.

Ekiplerin özveriyle çalıştığını ifade eden Talay, cadde ve sokakları daha modern, güvenlikli ve kullanışlı hale getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Akdemir'den okul ziyaretleri

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Akdemir, ilk ziyaretini Adalet Erez İlkokuluna gerçekleştirdi.

Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Akdemir, bir süre öğrencilerin derslerine ve sportif çalışmalarına eşlik etti.

Daha sonra eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Akdemir, öğretmenlerin isteklerini dinledi.

Akdemir, Vize Anaokulu, Arife Bekir Uğurlu İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulunu da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
