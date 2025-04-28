Viyana Yerel Seçimlerinde SPÖ Önde

Avusturya'nın başkenti Viyana'da belediye başkanı ve eyalet meclis üyelerini belirlemek üzere gerçekleştirilen yerel seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 39,5'ini alan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) kazandı.

Viyana eyalet başkanı, eyalet meclisi, bölge belediye başkanları ve bölge meclis üyelerinin belirlendiği yerel seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre 2020'de yapılan önceki seçimde olduğu gibi SPÖ birinci sırada tamamladı.

Bu sonuçlara göre SPÖ'den mevcut Eyalet Başkanı Michael Ludwig yarışın kazananı oldu.

Önceki seçime göre yüzde 2,2 oranında oy kaybı yaşayan SPÖ'nün ardından yüzde 20,4 ile aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ikinci parti oldu. Aşırı sağcıların oylarını yüzde 13,2 oranında artırması dikkati çekti.

Yeşiller Partisi oyların yüzde 14,5'ini alarak 3'üncü sıraya yerleşirken, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) oylarını yüzde 2,5 oranında artırarak yüzde 9,9 ile meclise girmeyi başaran 4'üncü parti oldu.

Avusturya'da 3 partiden oluşan federal hükümetin büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ise önceki seçime oranla yüzde 10,7 oranında oy kaybı yaşadı. ÖVP oyların yüzde 9,7'sini alarak eyalet meclisine girmeyi başaran son parti oldu.

Oyların yüzde 4'ünü alan Komünist Parti (KPÖ) önceki seçime oranla oylarını ciddi oranda artırsa da yüzde 5'lik seçim barajını geçemedi.

Bu sonuçlara göre, hiçbir parti eyalet meclisinde tek başına iktidar olmayı sağlayacak çoğunluğu elde edemedi. Seçimin kazananı mevcut Eyalet Başkanı Ludwig'in ya halihazırdaki iktidar ortağı NEOS ya da bir başka parti ile koalisyon hükümeti kurması bekleniyor.