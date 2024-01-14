Viyana Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü'ndeki Bahar Festivali Kutlamaları

ÇEKİM TARİHİ: 12 Ocak 2024

Viyana Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü'ndeki Bahar Festivali kutlamalarından çeşitli görüntüler

Viyana Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü, Cuma günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da Ay Yeni Yılı olarak da bilinen Bahar Festivali'ni kutlamak üzere bir etkinlik düzenledi.

Toplantıda Çin kültürünü sergilemek üzere Aslan dansı yapıldı ve Çince şarkılar seslendirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Viyana'dan bildiriyor. (XHTV)