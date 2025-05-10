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Viyana'da Klasik Türk Müziği Konseri

Viyana'da Klasik Türk Müziği Konseri
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Viyana Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Klasik Türk Müziği Konseri, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez'in katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Türk müziği ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan eserler seslendirildi.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Klasik Türk Müziği Konseri düzenlendi.

Viyana'daki Yamaha Konser Salonunda gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek'in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Programda, Büyükelçi Dönmez selamlama konuşması yaptı.

Viyana YEE Müdürü Halil İbrahim Doğan da Klasik Türk Müziğinin dünyada klasikleşmiş ender müzik türlerinden biri olduğunu belirterek, "Türk dili, kültürü ve sanatını tanıtmayı amaç edinen Yunus Emre Enstitüsü olarak bu köklü kültürü Viyana'ya taşımaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Doğan, etkinliğin yalnızca müzikal bir deneyim olmadığını, aynı zamanda kültürler arasında bir köprü niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "Müziğin, insanları kökenlerinden bağımsız olarak birleştiren evrensel bir dil olduğuna inanıyoruz. Bugünkü konserin, Viyana'nın kültürel çeşitliliğine de katkı sunacağını umuyoruz." görüşünü paylaştı.

Konuşmaların ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gürel, keman resitali sundu.

Daha sonra Türk bestekarlar Tanburi Cemil Bey, Salih Dede Efendi, Hamamizade İsmail Dede Efendi ve Muhsin Sabahattin Ezgi'nin eserleri icra edildi.

Yeden Ensemble müzik grubu ve keman sanatçısı Gürel, "Yine Bir Gül Nihal", "Hatırla Sevgili" ve "Üsküdar'a Gider İken" gibi öne çıkmış eserleri, davetlilerin beğenisine sundu.

Konser öncesinde keman sanatçısı Gürel, Viyana YEE'nin konferans salonunda, "Türk Müziğinde Makam Seyri" başlıklı atölye çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
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