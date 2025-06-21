Viyana'da Filistin Destekçileri İsrail'i Protesto Etti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ve İran'a yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenledi.

Viyana'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'i protesto etmek için bir araya geldi ve yürüyüş düzenledi.

Filistin ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "Gazze'deki Soykırımı Durdurun", "İran'dan elini çek" dövizleriyle İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, "ABD ve Avrupa finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "AB utanmalısın!" sloganları attı.

Bir grup gösterici de "Avrupa'nın İşlediği Suçların Bedelini Neden Filistinliler Ödemek Zorunda?" yazılı pankart taşıdı.

Gösteriye katılan Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting, AA muhabirine, bugün İsrail'in yeni saldırılarını protesto etmek için bir araya geldiklerini anlattı.

Pröbsting, "İsrail, tüm bölgeye sadece ölüm ve yıkım getirdi." diye konuştu.

İsrail'in Filistin'e, Suriye'ye, Lübnan'a saldırılar düzenlediğini ve bu ülkelere bir de İran'ın eklendiğini hatırlatan Pröbsting, "Bu da İsrail'in özü itibarıyla bir terör ve apartheid devleti olduğunu göstermektedir." dedi.

İsrail'in durdurulması gerektiğini vurgulayan Pröbsting, dünya genelinde İsrail'in saldırganlığına karşı bir hareket olduğuna dikkati çekti.

Pröbsting, İran'ın savunulması ve İsrail'in tüm Orta Doğu'ya saldırmasına engel olunması gerektiğini söyledi.