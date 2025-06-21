Viyana'da Filistin Destekçileri İsrail'i Protesto Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ve İran'a yönelik saldırılara karşı düzenledikleri gösteride, özgürlük sloganları atarak protestolarını dile getirdiler.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ve İran'a yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenledi.

Viyana'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'i protesto etmek için bir araya geldi ve yürüyüş düzenledi.

Filistin ve İran bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "Gazze'deki Soykırımı Durdurun", "İran'dan elini çek" dövizleriyle İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Göstericiler, "ABD ve Avrupa finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "AB utanmalısın!" sloganları attı.

Bir grup gösterici de "Avrupa'nın İşlediği Suçların Bedelini Neden Filistinliler Ödemek Zorunda?" yazılı pankart taşıdı.

Gösteriye katılan Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting, AA muhabirine, bugün İsrail'in yeni saldırılarını protesto etmek için bir araya geldiklerini anlattı.

Pröbsting, "İsrail, tüm bölgeye sadece ölüm ve yıkım getirdi." diye konuştu.

İsrail'in Filistin'e, Suriye'ye, Lübnan'a saldırılar düzenlediğini ve bu ülkelere bir de İran'ın eklendiğini hatırlatan Pröbsting, "Bu da İsrail'in özü itibarıyla bir terör ve apartheid devleti olduğunu göstermektedir." dedi.

İsrail'in durdurulması gerektiğini vurgulayan Pröbsting, dünya genelinde İsrail'in saldırganlığına karşı bir hareket olduğuna dikkati çekti.

Pröbsting, İran'ın savunulması ve İsrail'in tüm Orta Doğu'ya saldırmasına engel olunması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
İsrail saldırılarında 400'den fazla İranlı yaşamını yitirdi

İşte çatışmaların İran bilançosu
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.