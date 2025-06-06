Vivid Sidney Festivali'nde Havai Fişek Gösterisi

Vivid Sidney Festivali'nde Havai Fişek Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Vivid Sidney ışık festivali, 5 Haziran 2025 tarihinde havai fişek gösterisi ile renkleniyor. Festival, yaratıcılık ve teknolojiyi bir araya getirerek 23 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında etkinlikler sunuyor.

SİDNEY, 5 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Vivid Sidney ışık festivali kapsamındaki havai fişek gösterisi, 5 Haziran 2025.

Vivid Sidney festivali, yaratıcılık, yenilikçilik ve teknolojiyi bir araya getiren etkinlikleriyle bu yıl 23 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor. (Fotoğraf: Ma Ping/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.