Vivid Sidney Festivali'nde Havai Fişek Gösterisi
Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Vivid Sidney ışık festivali, 5 Haziran 2025 tarihinde havai fişek gösterisi ile renkleniyor. Festival, yaratıcılık ve teknolojiyi bir araya getirerek 23 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında etkinlikler sunuyor.
SİDNEY, 5 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Vivid Sidney ışık festivali kapsamındaki havai fişek gösterisi, 5 Haziran 2025.
Vivid Sidney festivali, yaratıcılık, yenilikçilik ve teknolojiyi bir araya getiren etkinlikleriyle bu yıl 23 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor. (Fotoğraf: Ma Ping/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel