Vivid Sidney Festivali'nde Havai Fişek Gösterisi

SİDNEY, 5 Haziran (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Vivid Sidney ışık festivali kapsamındaki havai fişek gösterisi, 5 Haziran 2025.

Vivid Sidney festivali, yaratıcılık, yenilikçilik ve teknolojiyi bir araya getiren etkinlikleriyle bu yıl 23 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor. (Fotoğraf: Ma Ping/Xinhua)