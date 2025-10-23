Haberler

Virginia Üniversitesi, Adalet Bakanlığı ile Anlaşma Sağladı

Güncelleme:
ABD Adalet Bakanlığı, Virginia Üniversitesinin öğrenci kabul ve işe alım uygulamalarına yönelik soruşturmayı askıya alarak, üniversitenin yasa dışı ırk ayrımcılığı yapmayacağını taahhüt etmesi karşılığında bir anlaşma sağladığını duyurdu.

ABD'de Adalet Bakanlığı, hakkında işe alım ve öğrenci kabul uygulamalarına ilişkin soruşturma yürütülen Virginia Üniversitesinin (UVA), Donald Trump yönetimiyle anlaştığını belirtti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "Anlaşmanın bir parçası olarak Virginia Üniversitesi, Adalet Bakanlığının 'Yasa Dışı Ayrımcılıkla İlgili Federal Fon Alıcılarına Yönelik Kılavuz'una bağlı kalmayı ve programlarında, öğrenci kabullerinde, işe alımlarında veya diğer faaliyetlerinde yasa dışı ırk ayrımcılığı yapmamayı kabul ediyor." ifadesi kullanıldı.

Üniversitenin 2028'e kadar üç ayda bir Adalet Bakanlığına ilgili bilgi ve verileri sağlayacağı belirtilen açıklamada, rektörün üniversitenin anlaşmaya uygun faaliyet gösterdiğini her üç ayda bir şahsen onaylayacağı belirtildi.

Bakanlığın üniversitenin işe alım ve öğrenci kabul politikalarına ve medeni haklarla ilgili kaygılarına ilişkin devam eden soruşturmaları askıya alacağı aktarılan açıklamada, "UVA'nın üniversitede DEI'yi (çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık) yasaklayan planlı reformlarını tamamlaması halinde, Bakanlık UVA'ya karşı yürüttüğü soruşturmaları kapatacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca üniversitenin gelecekteki hibe ve ödüller için uygun olarak değerlendireceği aktarıldı.

CBS News'un haberine göre, Virginia Üniversitesi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmanın askıya alınması için hükümetle anlaşmaya vardığını teyit etti.

Açıklamada, anlaşmanın, para cezası ya da dış izleme içermediği, "UVA'nın akademik özgürlüğünü teyit ettiğini" vurgulandı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
