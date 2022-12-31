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Virginia'daki silah fuarında Türk silah şirketleri yoğun ilgi gördü

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Dulles Fuar Merkezi Fuarda sergilenen Canik ve Sarsılmaz silahları Fuarı ziyaret edenler VİRGİNİA (AA)- ABD'nin Virginia eyaletinin Chantilly semtindeki Dulles Fuar Merkezi'nde "Ulusun Silah Gösterisi" adlı silah fuarı yapıldı.

Dulles Fuar Merkezi

Fuarda sergilenen Canik ve Sarsılmaz silahları

Fuarı ziyaret edenler VİRGİNİA (AA)- ABD'nin Virginia eyaletinin Chantilly semtindeki Dulles Fuar Merkezi'nde "Ulusun Silah Gösterisi" adlı silah fuarı yapıldı. Fuarda Türk silah şirketleri Samsun Yurt Savunma'nın "Canik" ve Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ'nin "Sarsılmaz" silahları yoğun ilgi gördü.

Kaynak: AA / Yasin Öztürk - Güncel

Virginia Canik Güncel Haberler

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